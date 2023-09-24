Suudi Arabistan, asansör parçaları ithal edecek

Suudi Arabistan’dan bir ithalat talebi bugün TurkishExporter ilan sayfasına bırakıldı. İlanda asansör için yedek parçalar ithal edeceğini söyleyen firma, ilan detaylarında ürünlerin fiyatlandırılması ve tedariği ile ilgili bilgi almak istediğini söyledi.

Tedarik-montaj, bakım-modernizasyon ve asansör eğitimi hizmetlerini de veren bu ithalatçı firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Asansör ürün grubu ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de yapı ve inşaat sektöründe asansör ürün grubuyla ilgili bir firmaya sahip veya bu ürün grubuyla ilgili bir dış ticaret uzmanıysanız aşağıda yer alan dosyalara mutlaka bir göz atın.

Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ithalatçı şirketin adresi bu kaynakta.

Hem sektörel hem de ülke bazında ayrılmış olan ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. TurkishExporter bir kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri mutlaka görün.