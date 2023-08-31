Suudi Arabistan e-ticaret firması, Türkiye’den organik meyve suyu istiyor

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde 1,2 milyar doları aştı. Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler de iyileşmeye devam ediyor.

Gelişen ikili ticaret ilişkiler bu bölgeden TurkishExporter’a gelen talep sayısına hızla artırdı. Bugün ihracat platformuna gelen taleplerden bir tanesi de gıda ve meyve suyu üzerine bir alım talebi oldu.



Organik meyve suyu almak istediğini bildiren Suudi Arabistan ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Gıda İthalatçıları Listesi

Gıda üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz binlerce gıda ithalatçısı firman yer aldığı Forie DataBank’a göz atmanızda yarar var. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içerir.