Suudi Arabistan, otomotiv yedek parça tedarikçisi arıyor

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması ile 2023 yılı iki ülke ilişkileri açısından bir dönüm noktası oldu. İki ülkenin 2022 yılında 10 milyar dolar olan ticaret hacmi ise 2023 yılının ilk 9 ayında 14 milyar doları geçti. Buna göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklıklar bu denli yükselmişken Suudi Arabistan’dan Türk ihracatçıları harekete geçirecek bir ithalat talebi daha geldi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’da mühendislik ve inşaat alanında faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan otomotiv yedek parça satın alacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.