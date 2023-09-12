Suudi Arabistan, toz deterjan satın alacak

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da, çok sık alım ilanı yayınlanan sektörlerden birisi olan temizlik ve hijyen ürünlerine hemen hemen bütün ülkelerden talep görüyor. Bugün, Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Suudi Arabistan'dan bir firma bu sektörde yeni bir ithalat talebi için TurkishExporter'a ulaştı.

Suudi Arabistan merkezli, beş farklı şubesi bulunan ve medikal ürün gruplarında faaliyet gösteren firma, Türkiye'den temizlik alanında kullanılan toz deterjanları ithal etmeyi istiyor.

Bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip basic/demo hesap tanımlatabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.