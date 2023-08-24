Suudi Arabistan, Türk künefesi ve tatlıları istiyor

Hatay'ın coğrafi işaret belgeli tatlısı olan Antakya künefesi, dünyanın her yerinde talep gören meşhur bir gıda ürünümüzdür. Ürün çok meşhur ama biz ihracat pazarlarında bu tür ürünleri ülke olarak yeterince tanıtamıyoruz. Künefe gibi, baklava gibi bize özgü gastronomi ürünlerini doğrudan pazarlamak gibi çaba içinde olmadığımız için onlar talep ettikçe satabiliyoruz.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ilanda Suudi Arabistan firması, ülkesinde ve ülke dışında 40’tan fazla şubesi olduğunun altını çizerek, Türkiye’den künefe başta olmak Türk tatlıları almak istediğini bildirdi. Üretici Türk şirketlerinden tatlı konusunda ürün gamlarına ait listeler ve görseller istedi. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri, bu ilana herhangi bir ücret ödemeden cevap verebilecek.