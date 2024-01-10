Suudi Arabistan, Türkiye’den bal dolum makinesi talep ediyor

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilan yazıyor. Bugün ise, Türkiye ile arasında son 2 senede dikkat çekici olumlu ekonomik, ticari ve siyasi görüşmeler yapılan Suudi Arabistan’dan, bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’da çeşitli safran ürünlerinin satışını yapan ithalatçı bir firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki makine üreticilerinden bal dolum makinesi satın alacağını belirtti.

Suudi Arabistanlı ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hızlı ve nokta atışı çözümler şimdi Forie’de

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.