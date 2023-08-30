Suudi Arabistan’a ihracat fırsatı: Beton mikseri alacak

Doğrudan ve aracısız ticaret yapmanın en kolay bir tanesi de iyi seçilmiş bir B2B platformuna üye olmak ve platformu sıkı takip etmektir. Türkiye’de iseniz B2B alanında tercihiniz çeyrek asra varan iş deneyim ve öncü rolü TurkishExporter olmalıdır.

Her gün yüzlerce ihracatı fırsatı yayınlayan platformda bugün yine doğrudan alıcısına teklif sunabileceğiniz bir ihracat fırsatı yayınlandı. Suudi Arabistan’ın hazır beton konusunda çok eski firmalarından birisi beton mikserlerini Türkiye’den alacak

Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında kredi sahibi olmanız gerekiyor.