Suudi Arabistan’ın tatlı arayışı: Kurabiye ithal edecek

Suudi Arabistan, her yaştan insanın hayır diyemediği kurabiye, cupcake, muffin ve mamoul ürünlerinin ithalatını gerçekleştireceğini, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a yazdı.

İlanlarında içerisinde özel bir malzeme olarak arpa unu/tozu bulunan kurabiye, cupcake, muffin ve genellikle hurma dolgulu özel bir kurabiye çeşidi olan mamoul satın alacaklarını yazan Suudi Arabistan firması, bu ithalatı sipariş üzerine ve düzenli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Suudi Arabistan pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracat şirketlerinin, Suudi Arabistan pazarına yönelik ihracat fırsatlarını değerlendirmek için yeni bir ticari kaynakları var: 'Forie Databank'. Bu özel kaynak, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ithalatçılara, toptancılara ve mağaza şirketlerine erişim imkanı sağlıyor. Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, Arap pazarına dair bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.

Eğer üretim veya ihracatınızla ilgili sektöre ait veriler 'Forie Databank' içerisinde henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie'deki kurumsal müşteri temsilciniz ile iletişime geçerek bu bilgilere ulaşım talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP/HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de ayrıca talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 1905 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 1905 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 1905 – Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin) Bir üst Kategorisi : 19 – Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri.