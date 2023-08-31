Suudi Arabistanlı firma, yangınla mücadele ekipmanları istiyor

Çok sıklıkla talep yayınlanan sektörlerden bir tanesi olan yangınla mücadele ürünleri sektöründe TurkishExporter’a bugün bir ithalat alım talebi daha ulaştı.

Suudi Arabistan’da yangınla mücadele ekipman ve sistemleri ithalat, toptancılık ve taahhüt hizmetleri sunan firma, özellikle Türk malı ürün istediğini vurgu yaparak özetle talebini şöyle yazdı: “Çalıştığımız ticari faaliyetle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden aşağıdaki gibi ithalat yapmak istiyoruz: Duman alarm dedektörü. Binalar, fabrikalar ve depolar için ısı alarm dedektörü, kongre sistemi, merdivenlerin yanı sıra üst ve alt yangınla mücadele için tavan su sprinkleri, yangın kutuları ve yangın pompaları…”



Türklere olan sempatisi nedeniyle özellikle Türk malı istediğini varsayılan bu Suudi Arabistan ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.

Yurt dışı ithalatçı listeleri Forie DataBank’ta

İtfaiye araç ve gereçleri, yangınla mücadele sistemleri, alarm dedektörleri ve benzeri alanlarda üretim ve ihracat yapan bir şirket iseniz Forie size hiçbir kaynakta bulamayacağınız bir fırsat sunuyor: Hazır ithalatçı firmalar listesi.

Birçok ülkeden alıcıların olduğu bu ihracat adres bankasına şimdi bir göz atmanızda yarar var. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.