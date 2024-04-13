'Tarım Makineleri Sektörü' için yeni ihracat kapıları açılıyor!

Türkiye, tarım makineleri sektöründe gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 1,8 milyon traktör varlığı ve 50 milyar dolarlık sektör hacmiyle bölgede öne çıkan bir güç konumunda yer alıyor. Son verilere göre, 2023 yılında tarım makineleri ihracatında yaşanan yüzde 1,5'lik artışla sektör, genel makine sektörlerinde 23 sektör arasında 6. sıraya yükseldi. Bu başarı, Türkiye'nin tarımsal mekanizasyon alanındaki tecrübesi ve üretim kapasitesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Sektörde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin tarım makineleri ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tarım makineleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Güney Afrika, Türk üreticilerden traktör parçaları satın alacak!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, tarımın her türlü kolunda güçlü bir ihracat potansiyeli gösteren Türkiye’ye, Güney Afrika'nın tarım pazarına açılması için bir fırsat kapısı araladı.

Bu kapsamda Güney Afrika'da tarım traktörü, tarım aletleri ve tarımsal mekanizasyon çözümleri sunan ithalatçı firma, Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türkiye'den çeşitli traktör parçaları satın alacağını belirtti.

Güney Afrikalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.