Tayvan’dan, Türk gıda üreticilerine ihracat fırsatı: “Mısır nişastası”

Türkiye'nin önde gelen e-ihracat platformu TurkishExporter, her gün yüzlerce ihracat fırsatını kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu platforma Tayvan'dan bir ilan bırakıldı. Bu ilan, Türk üretici ve ihracatçı firmalar için yeni bir fırsat sunuyor.

Bu kapsamda Tayvan’da faaliyet gösteren bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den mısır nişastası tedarik edeceğini belirtti.

Tayvan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine tek tıkla ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.