Tek kullanımlık mutfak ürünleri ithal edecek

Üretici firmaları veya ihracat aracılık şirketlerinin en sevdiği ithalatçı müşteri profili, alıcı yabancı firmanın toptancı ve aracı olmadan doğrudan son alıcı olmasıdır. Hem fiyat teklifini tutturmak ve hem de düzenli ihracat için bu müşteri tipi en çok tercih edilendir.

TurkishExporter’da bu hafta yer alan bir ihracat alım ilanında yer Fransız firma Türkiye’den tek kullanımlık çatal, kaşık gibi ürünler alacağını bildirdi. Özet ilanda ithalatçı: “Tek kullanımlık ürünler istiyorum (tabak, bardak, çatal,) Sunduğunuz ürünlerin listesi ve fiyatları var mı?”

Kurumsal web sitesinde Fransa’da ve son kullanıcı düzeyinde bir ithalatçı / alıcı olduğu görülen bu ithalatçının ilanını şurada görebilirsiniz.

Bu ilanda yer alan markanın satın alma organizasyonu ile temas kurmak isteyen sektör şirketleri Forie mobil ihracat platformunda demo hesap açmaları halinde, Forie destek ekibi ilgili üye adayına uygulama kullanım onay sürecini tamamlatıp firmayı görüşmeye açabiliyor.