Teknoparklardan ihracat 10 milyar dolara ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, 101 teknoparkta 2 bin 600'den fazlası kuluçka firması olmak üzere, 9 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Teknoparklardaki işletmelerimizin ihracat rakamı 10 milyar dolara ulaştı" ifadesini kullandı.

Hedef 100 bine ulaşmak

Bugün 7 Turcorn'a sahip olduklarına dikkati çeken Kacır, bu başarı hikayelerinin devamı için güçlü girişim sermayesi yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu bildirdi. Kacır, 2022'de teşviklerden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarına yönelik düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladıklarını dile getirdi.

TÜBİTAK BİGG programı kapsamında, 2 binden fazla girişimciye yaklaşık 1,2 milyar lira kaynak aktardıkları bilgisini paylaşan Kacır, "Arzumuz 2030'da ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak” dedi. Kacır, ekosistem profesyonellerinin şirkete bağlılıklarının, çalışma motivasyonlarının artırılması için hisse opsiyonu yönteminin kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Girişimlerin nitelikli personel istihdamını nakit akışını zorlamadan sağlayacak ve çalışan motivasyonuyla bağlılığını artıracak söz konusu uygulama için mevzuat düzenlemeleri yapacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti: "Kurumsal hayattaki çalışanların bilgi birikimini ve tecrübesini projelendirmesi bu projenin de ticarileşerek hayata geçmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimci olarak katma değerli bir iş modeli ortaya koyan, teknoloji odaklı iş fikrini hayata geçirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretsiz izin hakkı verilmesini sağlayacağız."