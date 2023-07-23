Terzi işi ihracat müşterisi bulmak: TurkishExporter

TurkishExporter YK Başkan Yardımcısı ve Bilgi İşlem Yöneticisi Harun Dikici, bu yeni ürünle birlikte ihracat firmalarına hedefi 12'den vuracakları ve nokta atışı müşteriye ulaşacakları yeni bir hizmet başlattıklarını söyledi.

Konu hakkında bilgi veren Dikici şunları ifade etti: "26. yılımıza girdiğimiz b2b pazaryeri işletmeciliğinde çok büyük bir veri bankasına sahibiz. 3 milyondan fazla ithalat firmasını ürün ve iletişim bilgileri bazlı eşleştirdik ve yine milyar adette güncel konşimento verisine sahibiz. Bu verileri bu ay başından itibaren Forie Databank alanımızda perakende ve online satın alınabilir şekilde sunmaya başladık. Henüz işin çok başındayız ve binde 1 düzeyde yükleme yapıldı. Üyelerimizin kolay için kullanımı çok titiz çalışıyoruz, elimizdeki tüm verileri sisteme girmemizin 2 yılı bulacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle Premium düzeyinde firmalarımıza ara çıktılar vermek üzere özel bir ekip kuracağız"

Firmaların çoğu doğru veriye ulaşamıyor

Dikici, iki haftalık test databank hizmeti sırasında pek çok firmanın doğru veriyi bulup indiremediğini veya işin önemini yeterince kavramadığını gördüklerini söyleyerek "Pek çok Türk firmasında ileri düzeyde bilgiye sahip ticari istihbarat uzmanı yok veya olsa bir kaynak veri tabanı üyelikleri yok. Biz bu aşamada önemli ve uzun dönemli bizimle olan markalarımıza butik çalışıp terzi işi veriler hazırlayıp sunacağız. Yani şunu ürün ihracat ediyorum diyen firmaya alın şu firmalar görüşme başlatın ve tanıtım yapın diyeceğiz." dedi.

Büyük hedefler için büyük verilerle çalışmak lazım

Pek çok ihracat firmasında dış ticaret departmanlarında az sayıda çalışan olduğunu veya yoğun iş yükü nedeniyle ihracat uzmanlarının pazar araştırmasına zaman ayıramadıklarını gördüklerini söyleyen Dikici, "Örnek halı sektöründe yıllık 1 milyon doların ihracat yapılan 95 dolayında ülke var. Siz 30 ülkeye ihracat yapıyorsanız geriye 60 ülke daha var ve onlara ulaşmanız gerekli. Seyahat veya fuarlar için yıllar gerekli ama bu ülkelerdeki firmaları doğru kaynak ve partnerlerden nokta atışı adresler şeklinde bulabilirseniz süreyi kısaltırsınız." dedi.