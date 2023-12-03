Ticaret Bakanı Bolat: İhracatçılar için yeni paketler yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da sohbet toplantısında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda son gelişmelerin sorulması üzerine Bakan Bolat, hem hükümetin kurulmasından bu yana devam eden siyasi yumuşama ve temas çerçevesinde hem de bakanların mevkidaşları ile yaptıkları görüşmelerde yapıcı ve olumlu diyaloğun görüldüğünü söyledi.

Gümrük Birliği'ne düzenleme

Görüşmelerdeki izlenimlerine ve görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Bolat, şunları kaydetti: "AB'deki hava şuydu; siyasi konulardaki eleştirel durum ve dili muhafaza etmekle birlikte onu öne çıkarmıyorlar, 'Yeni dönemde Türkiye ile daha fazla ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliği noktasında istekliyiz.' şeklinde yapıcı ve olumlu bir dil kullanıyorlar. Biz de aynı görüşe sahibiz.

Şu an da öncelikli hedefimiz, AB ile yatırım, ticaret, tedarik, lojistik, enerji gibi sektörlerde ülkemize daha fazla yatırım çekmek, ülkemiz sanayicileri için daha fazla pazar imkanı açmak, var olan bazı güçlükleri de ortadan kaldırmak. Gümrük Birliği 1 ay sonra 28 yılı tamamlamış oluyor. 28 yıl içinde dünya, sektörler, üretim modelleri çok değişti. Bu noktada Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne, e-ticaret sektörlerine genişletmek istediğimizi ve bu konularda müzakerelere hazır olduğumuzu ilettik. Karşıdan da benzeri olumlu yaklaşım gördük."

'Otomotiv sektörüne düzen gelmeye başladı'

Göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini anlatan Bolat, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bolat, "Bu uygulamalara devam edeceğiz. Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı. Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, orada da bir düzen oluştu." ifadelerini kullandı.

'Motosiklette fiyat düşüşü sağlanacak'

Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi motosiklet sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin görüşleri sorulan Bolat, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, bu konuda da bir çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını belirterek, çok yakında orada da düzenin sağlanacağını söyledi.

'TOGG üretimi 20 bine yaklaşacak'

Bolat, elektrikli araçlar konusunda "Togg'da bu sene üretim rakamımız 20 bine yaklaşacak. Bazı ithalatçı firmaların dış ülkelerden Türkiye pazarına da Avrupa pazarına da yoğun açılım gösterdiğini gözlemliyoruz. Tüketicilerimiz zarar görmesin anlamında bu hafta içinde önemli bir yönetmelik çıkardık, elektrikli araçlarda servis açma, yeterli teknik personel ve ekipman bulundurma, çağrı merkezleri kurma noktasında. Buna uymayanların pazara girmesine kısıtlama olacak. Bütün tedbirlerimizi hem AB mevzuatına uyum çerçevesinde hem de tüketicilerimizin zarar görmemesi adına yaptık, bundan sonra da yapmaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracat için yeni paketler

İhracat rakamlarında yaşanacak artışlara ve hedeflere dikkati çeken, ihracatçılara verilmesi planlanan desteklere değinen Bolat, katma değerli ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatına Eximbank ile birlikte özel kredi programı hazırlandığını söyledi.

Bolat, "Yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara özel kredi programları hazırlıyoruz. Yeşil dönüşümle alakalı çalışma yapan ihracatçılarımıza da hem Eximbank hem de Geliştirme AŞ (İGE) İGE büyük destek paketleri hazırlıyor. konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz, oradan onay çıktığında bu şirketlerin finans problemi kalmayacak." bilgisini verdi.

Dış ticaret açığına çözüm arayışı

Bakan Bolat, yüksek dış ticaret açığı verilen ülkelerle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıklarını, bu açıkları azaltmakta kararlı olduklarını söyledi.

Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili İhracat Genel Müdürlüğünün önemli bir çalışma yürüttüğünü bildiren Bolat, "Bugün, ihracatımızın yaklaşık yüzde 42'si Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ithalat üzerine katma değer şeklinde bir yaklaşımla yapılıyor. Bu konuda da bir değerlendirme yapıyoruz. Bu yıl 108 milyar dolar civarı dış ticaret açığı vereceğiz. Enerjide 29 milyar dolar tasarruf yaptığımız bir yılda bile dış ticaret açığımızın bu rakamlarda olması çok kabul edilebilir değil. Mal ihracat-ithalat seviyesini dengeye yaklaştırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Dünyadaki tüm ülkelerle ticareti geliştirmek ve yürütmek için görevli olduklarını, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bolat, ihracatı artırma amaçlı yaptıkları çalışmaları ve yurt dışı gezilerde yürüttükleri diyalogları anlattı.

2028 hedefleri

İhracatta 2028 hedeflerine de değinen Bolat, tüm dünya tarafından öngörülmesi mümkün olmayan pandemi sürecinden itibaren küresel ölçekte yaşanan sorunlara ve sıkıntılara işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz 2028 hedeflerimize bağlıyız, bunları gerçekleştirmek için de çok çalışacağız. 2024 bütçesinde ihracatçılara desteklerimiz yüzde 114 artacak. Hem ülkemiz ihracatçılarına pazar açma çalışmamız var hem de Türkiye'nin ithalat cenneti olmasını istemiyoruz. Amacımız kazan-kazan anlayışı ile hareket etmek." diye konuştu.