Ticaret Bakanı Bolat: Ocakta cari açık 37-38 milyar dolara düşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin mal ihracatını 2002'de 36 milyar dolar olduğunu ve geçen yıl 256 milyar dolar ile rekor kırdıkları bilgisini paylaştı.

Yeni yılın üzerinde 2 ay geçtiğini ve yıllık olarak 258,5 milyar dolar sınırında olduklarını kaydeden Bolat şunları söyledi: "Hazirandan bu yana her ay ihracatımızı arttırma fırsatı bulduk, bir tek eylül hariç. Ağustostan bu yana her ay ithalatımızı azaltmayı başardık. Dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. Hazirandan şubat sonuna kadar 30 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Mayısta 60 milyar doların üzerinde olan cari açığımızda aralık sonunda 45 milyar dolara düşürdük. Ocak ayı rakamı 13 Mart'ta açıklanacak. 37-38 milyar dolara düşürmüş olacağız. Şubat cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak. O zaman da inşallah 32 milyar dolar seviyesinde cari açığımızı düşürmüş olacağız.

Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam demek. Daha fazla döviz kazanmak, döviz rezervlerimizin daha iyi durumda olması demek. Döviz kurunun aşırı baskı altında kalmaması demek. Bakın dün gece rating kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi nasıl yükseltti."

'Seçimlere yönelik tiyatro yapamadılar'

Ticaret Bakanlığı olarak, 2023'te 1,5 milyar dolarlık ihracattan fedakarlık gösterdiklerini dile getiren Bolat, patates, soğan, domates, salça, ayçiçek ham yağ ve zeytinyağında ihracatı biraz frenlediklerini kaydetti.

Bolat, "Sebebi içeride vatandaşlarımız aşırı şişirilmiş fiyatlarla karşılaşmasın diye. Şeker de yine öyle ve dikkat ettiyseniz bu seçimde, bu kış ne ayçiçek yağında, ne şekerde, ne simitte, ne soğanda, ne patateste, ne domateste, ne salçada seçimlere yönelik tiyatro yapamadılar. Simit üzerinden bir operasyon çekmeye çalıştılar. Bir gece yüzde 50 artışla 24 saatte geri aldırdık o simit fiyatı artışını. 210 gram ekmeği 8 lira tarife uygularken 100 gram simite 15 lira fiyat çekmeye kalktılar, engellendi. Onu bütün Türkiye'ye yayacaklardı ve bu seçimin kampanyasını simit çay üzerine kuracaklardı. Engel olunca şaşırdılar." dedi.