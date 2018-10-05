05 Ekim 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadın ihracatçı sayısını artırmak amacıyla "TİM Kadın Konseyi" oluşturdu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre kadın ihracatçı sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamı ve girişimciliğini geliştirmek amacıyla TİM bünyesinde TİM Kadın Konseyi kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM tarihinde bir ilke imza atarak Kadın Konseyi'ni oluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ülke olarak büyük bir atılım gerçekleştirdikleri bu dönemde, kadınların emeği ve desteğiyle, ihracatı sürekli ve kalıcı bir şekilde artırarak, milli hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşacaklarının altını çizen Gülle, "Biz de oluşturduğumuz bu konseyimizle ihracatta yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Kadın ihracatçılarımızın hem mevcuttaki sorunlarını çözmeye, hem de yeni ihracatçı sayımızı artırmaya odaklanacağız. Konseyimizin yol haritasını belirledikten sonra kadın delegelerimiz ile el ele, iş ve ihracat camiasında daha fazla kadının yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kadın Konseyi ülkemiz ve TİM için mihenk taşı olacak"

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına da atıf yaparak, "Bizim gözümüzde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Onlarda zaten Allah vergisi bir kabiliyet olan güçlü bir sezgi var. İşte biz bu yeteneği, ihracata daha fazla entegre etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu sebeple, kadın delegelerin daha aktif yer alacağı bir Kadın Konseyi oluşturma kararı aldıklarını kaydeden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı gibi 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir'. 2018 yılı itibarıyla 5 bin 200 kadın ihracatçı bulunuyor. Yani 71 bin ihracatçı firmamızın sadece yüzde 7,3'ü kadınlarımızdan oluşuyor. Yeni yönetimimiz ile ilk defa TİM yönetiminde bir kadın üyemiz yer aldı. Aynı şekilde, İhracatçı Birliklerimizin Yönetim Kurullarında daha öncesinde 39 kadın üyemiz varken, bu dönemde 55 kadın üyemiz yer alıyor.

Biz bu sayıları daha da fazla artırma konusunda kararlıyız. Hem kadın ihracatçılarımızın, hem de kadın delegelerimizin sayısının artmasını, çok daha fazla kadın çalışanın iş dünyasında temsil edilmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden Kadın Konseyi'mizin kurulmasının hem ülkemiz hem de TİM için bir mihenk taşı olacağına inanıyoruz”

Gülle, kurdukları konseyle birlikte kadın ihracatçıların iş dünyasında karşılaştıkları sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı ve ortaya koydukları projelerini daha etkin şekilde yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu amaçla başarılı kadın ihracatçıları daha fazla ödüllendireceklerini belirten Gülle, "Türkiye ve dünyadaki başarılı kadın ihracatçı ve girişimcileri bir araya getireceğiz. Ticaret heyetlerimize daha fazla girişimci kadının katılımını teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİM Kadın Konseyi'nin bu ay içerisinde bir araya gelerek yol haritasını oluşturulması ve somut projelere başlaması bekleniyor.