TÖDEB 3 ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı

TÖDEB'den yapılan açıklamada, "Türk finansal teknoloji (fintek) şirketlerinin küresel rekabet gücünü ve yurt dışı faaliyetlerini artırmak" amacıyla hazırlanan pazar araştırmasında, Birleşik Krallık, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ele alındığı bildirildi.

Araştırmada, ülkelerin profili, Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkileri, fintek ekosistemi, ödeme ve elektronik para sektörüyle bu pazarlarda faaliyet göstermek isteyen kuruluşların uyum göstermekle yükümlü olduğu mevzuat ve regülasyonlar ele alınırken, şirket kuruluş süreçleri ile sektöre özel vergi, teşvik ve hibe avantajlarına yer verildi.

Buna göre, Birleşik Krallık'ta 2022 sonu itibarıyla 3 bin 200'den fazla fintek şirketi bulunuyor. Ülke, 2021'de fintek ekosistemine 11,6 milyar dolar yatırım çekerek, ABD'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Londra, yaklaşık 90 bin finans ve sigorta şirketiyle dünyanın en yoğun finans merkezi olarak öne çıkıyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ın hem ABD'ye hem de AB'ye ulaşmada bir merkez olarak öne çıkması, burada iş yapmayı planlayan TÖDEB üyelerinin bu hamlesini, yeni pazarlara ulaşmada da stratejik bir adım haline getirecek.

Rapora göre, Litvanya'da 2022'de yerel finteklerin topladığı fon miktarı 67,9 milyon avroya ulaştı. Ülkede 2021'de finteklerin topladığı fon miktarı, toplam fon miktarının yüzde 28'ini oluşturdu. 2020'de 230 olan fintek sayısı, 2023'te 276'ya yükseldi.

Dubai'deki fintek ekosistemi, ulusal fintek ilkeleri ve elektronik para kuruluşları pazarıyla dikkati çekiyor. 2024 itibarıyla Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki fintek pazarının 18,07 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye, fintek sektöründe öne çıkıyor

Raporda, Türkiye'nin de fintek alanındaki faaliyetlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye genç ve teknolojiye hızlı uyum sağlamaya açık nüfusuyla fintek sektörünün hizmetlerini günlük yaşama uyarlama konusunda hatırı sayılır ülkeler arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin 2024 Haziran verilerine göre, Türkiye'de 702 aktif fintek şirketi bulunuyor.

Türkiye, fintek sektöründe hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkarken, yenilikçi çözümlerle finansal hizmetlerin erişimini genişletiyor. 2024'te 182 milyon dolar yatırım çekmesi öngörülen fintek ekosisteminde bu alanda bir rekor kırılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün geleceğini şekillendirmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yeni raporla ilgili, Türkiye'nin dinamik ve yenilikçi bir fintek ekosistemine sahip olduğunu vurguladı.

Bilgetekin, "TÖDEB'in temsil ettiği ödeme ve elektronik para sektörümüz, global pazarlarda oyuncu olma hedefi taşımakta ve bu hedefe uygun olarak adımlar atmaktadır. Hazırladığımız rapor, TÖDEB üyesi kuruluşların uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.