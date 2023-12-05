Tunus, Türkiye’den yapısal çelik almak istiyor

2023 yılının Ekim ayında çelik ürünleri ihracatı, 2022 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 3,9 oranında artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 8,2 azalışla 780,2 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 36,4 azalışla 8,5 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 44,7 azalışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ise Türkiye’nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında 5’inci sırada olan Tunus’tan, Türkiye’deki çelik üreticilerine bir iş fırsatı geldi. Tunus’ta 1997 yılından beri metal çerçeve ve yapı inşaatı alanında faaliyet gösteren bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla yapısal çelik satın alacağını belirtti.

Tunuslu firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tunus pazarına kolay giriş bileti

Tunus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Tunus’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.