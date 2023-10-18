Tunus, yatak örtüsü satın alacak

Her gün Türkiye'nin önde gelen B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'a onlarca alım ilanı gelmeye devam ediyor. Bu ilanları yakından takip eden Türk ihracatçı şirketler ve üretici firmalar, uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yakalayarak iş dünyasında etkili bir şekilde yer alıyor. Bugün de Tunus’ta mobilya sektöründe üretim faaliyetleri bulunan büyük bir firma, Ev tekstil sektörünü ilgilendiren alım ilanında 8000 adet tek kişilik yatak örtüsü ithal edeceğini söyledi. İthal etmek istediği tek kişilik yatak örtüsünün istediği bütün özellikleri ek belge olarak ileten ve WhatsApp numarası, e-mail adresi gibi bütün iletişim bilgilerini bırakan bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki Tunuslu alıcıya erişebiliyorlar.