Tunuslu firma, ambalaj kapakları satın alacak

Hem tarihi hem doğal güzelliklere sahip olan Tunus’tan bugün Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Web sitesi bilgilerine göre, 1981 yılından beri tarım ve gıda sektörlerinde kahvaltılık tahıl ürünlerinden mısır gevreği ve tahıl karışımı gibi ürünlerin ve atıştırmalıkların üretimini yapan firma, ilanlarında yoğurt kapları için çapları 95 mm olan kapaklar almak istediklerini söyledi.

Bu Tunuslu üretici ve ithalatçı firmanın ilan detaylarına erişmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Tunus ihracat pazar araştırması

Tunus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Tunus’ta yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.