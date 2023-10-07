Tunuslu ithalatçı, PVC kumaş satın alacak

Dayanıklı, su geçirmez ve hava koşullarına uyum sağlayan bir malzeme olan PVC kumaş, çadır ve tente yapımı, spor ekipmanları, reklam panoları ve daha birçok alanda kullanılıyor.

Tunuslu ithalatçı, Türkiye’den PVC kumaş ithal etmek istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter alım sayfasına yazdı. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Rakamlarla Tunus

22,29 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 78. büyük ithalat ülkesi olan Tunus, Türkiye’den 1,59 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Tunus’un ürün tedarik ettiği ülkeler arasında Türkiye 5.sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 5407 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5407 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 5407 – Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat. Bir üst grubu GTİP Kodu: 54 – Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler.