Tunuslu üretici firma, paslanmaz boru ithal edecek

Tunus’un tanınmış üretici markalarından olan ve beşten fazla üretim tesisi bulunan firma, Türkiye’den paslanmaz çelik borular almak istediğini bildirdi.

Üretici şirket olması nedeniyle bu ithalatçının uzun soluklu bir alıcı olması tahmin ediliyor.

Bu Tunuslu şirkete teklif vermek ve görüşmek isteyen ihracat şirketleri, ilanda yer alan iletişim detaylarına erişim için TurkishExporter kurumsal üyesi olması veya Forie mobil ihracat uygulamasına sahip olması gerekiyor.

Forie mobil uygulaması hakkında bilgi için bakınız.