Türk Eximbank'tan 140 milyon avroluk imza

Türk Eximbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada finansman anlaşmasını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi: "Türk Eximbank, Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon avro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını 22 Mart 2024 tarihinde imzalamıştır."