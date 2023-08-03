Türk iç çamaşırı ve çorap sektörü için Rusya fırsatlar sunuyor!

Türk iç giyim ve çorap sektörünün Rusya pazarındaki büyüme fırsatlarını değerlendirme fırsatı. Rusya’dan bir ithalatçı iç giyim ve çorap ürünlerini Türkiye’den tedarik kararı aldı.

TurkisExporter’ın https://www.turkishexporter.com.tr/tr/ iç giyim ve çorap üreticilerine sağladığı bu benzersiz ihracat fırsatı için buraya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Çorap ihracatı büyüyor

2022 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 6,3'ünü temsil eden 1,3 milyar dolarlık çorap ürünleri, %1,8 büyüme sağladı. Rusya, çorap ithalatında 448 milyon dolar ile dünyada 7’nci büyük pazar konumunda bulunuyor. 2022 yılında Türkiye, Rusya'ya sadece 9,67 milyon dolarlık çorap ihracatı gerçekleştirmiş olması, Türk çorap üreticilerinin Rusya pazarındaki potansiyelini göstermektedir. Dünya Gazetesi okurlarına özel Forie’ye ilk defa üye olacak firmalar ücretsiz ihracat fırsatları görebilmek için başvuru yapabilir.

İç giyimde fırsatlar Türk üreticiyi bekliyor

Benzer şekilde, iç giyim ürünleri de Türk ihracatçılar için önemli. Türkiye, 863 milyon dolarlık değeri ile hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %4,1'ini oluşturan iç giyim ürünleriyle dünya pazarlarında gücünü kanıtladı. Rusya'ya gerçekleştirilen iç giyim ürünleri ihracatı ise 20,88 milyon dolarda kaldı.