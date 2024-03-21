Türk ihracatçılar dikkat: Fransız firma ‘buzdolabı’ için talepte bulunuyor!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu platforma gelen sayısız taleplerden biri de Fransa’dan oldu.

Bu kapsamda Fransa’da bakkaliye ve dondurulmuş ürünler alanında devleşen ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türk ihracatçılardan buzdolabı satın alacağını belirtti.

Fransız ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Fransa pazarına “Forie Databank” ile yelken açın

Fransa pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde.

Sektör fark etmeksizin Fransa’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.