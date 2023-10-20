Türk ihracatçıları RUSYA pazarına nasıl daha kolay ulaşabilir?

Rusya pazarında büyüme fırsatlarını değerlendirmek, şimdi hiç olmadığı kadar kolay. Bu konuda yardımcı olan TurkishExporter ve global markasının hizmeti olan Forie DataBank, Türk ihracatçı firmaların Rusya'da faaliyet gösteren potansiyel iş ortaklarına ulaşmalarını sağlıyor. Platform üzerinde yer alan inşaat malzemeleri, gıda, tekstil, makine ve ekipmanlar, kimya ve kimyasal ürünler gibi farklı sektörlerde Rusya’da faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin Excel formatındaki listede firma adı, telefon numarası, e-posta ve web site adresleri yer almaktadır.

2023 yılı güncel bilgileri içeren tüm listelere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Örnek listeler;

- Aydınlatma Ürünleri Mağazaları (649 Rus Firma) HSCODE / GTIP kodu: 9405, 940511-99, 8539

- Kamyon Yedek Parça Tedarikçileri (516 Rus Firma) HS Code, GTIP kodu: 870899

- Oto Kaporta Parçaları Tedarikçileri (498 Rus Firma) HS CODE / GTIP kodu: 870899

- Oyuncak Tedarikçisi (309 Rus Firma) HS CODE / GTIP kodu: 9503-08

- Giyim ve Tekstil Ürünleri İthalatçıları (600 Rus Firma)

- Ayakkabı Tedarikçi Firmaları (356 Rus Firma) HS CODE / GTIP kodu: 6401-6405