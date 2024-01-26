Türk üreticiler e-ihracat avantajlarıyla dünyaya ‘40 yıllık hatır’ gönderecek!

Son yıllarda kahve tüketimi Türkiye genelinde bir artış eğilimi gösterdi. Dünyada emtia olarak ham petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci ürün olan kahvenin, Türkiye’de kişi başına düşen tüketim oranı da son 10 yılda 4 kat artarak 1,5 kilograma yaklaştı. Son açıklanan TÜİK verilerine göre ise; 2023 yılının ilk 10 ayında kahve ürünlerinin ithalatı 362,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 31. 8 milyon dolar da ihracata ulaştı.

Kahve sektörü yakaladığı bu başarılı ivme ile Türk ihracatçılara da fırsatlar kapısı aralıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kahve sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlamanın yanı sıra kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kahve sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kahve sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.