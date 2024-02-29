Türk üreticilere yeni ihracat kapıları aralandı: İspanya’dan rengarenk fırsat!

Başta elektrostatik toz boya, ahşap boya ve verniklerde Avrupa’nın lider tedarikçisi konumunda olan Türkiye, 192 milyar dolarlık küresel boya pazarından da yüzde 2 pay alıyor. Sektör 1 milyon tona yaklaşan toplam hacmiyle ise Avrupa’da 5’inci sırada bulunuyor. Ayrıca 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk boya sektörü üreticileri en çok Rusya, Irak, Özbekistan, İran ve Mısır’a ürünlerini gönderiyor.

Türkiye boya sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle Türk üreticiler için de sayısız ülkeye yeni ihracat kapıları aralanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin boya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde boya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

İspanya, Türkiye’den sprey boya üreticisi arıyor!

Boya ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün İspanya’dan gelen bir alım talebini daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda İspanya’dan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakan ithalatçı firma yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli sprey boyalar satın alacağını belirtti.

İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.