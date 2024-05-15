Türk züccaciye üreticileri, yeni pazarlarda parlayan ihracat fırsatlarıyla yükseliyor!

Türkiye, ev içi tekstil sektöründe küresel pazarda hızla yükselişini sürdürüyor. Züccaciye, mobilya ve ev tekstili gibi alanlarda dünya genelinde en çok tercih edilen 10 ülke arasında yer alan Türkiye, özellikle züccaciye sektöründe dikkat çekici bir performans sergiliyor. Türkiye'nin züccaciye sektörü, ülkenin en fazla ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren sektörlerinden biri konumunda bulunuyor.

Züccaciye sektörü, Türkiye'nin ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, pazar büyüklüğü açısından da oldukça etkileyici bir konumda bulunuyor. 2023 yılında 9 aylık dönemde yaşanan yüzde 3'lük bir daralmaya rağmen, sektör yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlar, sektörün ne kadar dinamik ve güçlü olduğunu gösteriyor.

Züccaciye sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de Forie de züccaciye sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin züccaciye sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde züccaciye sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.