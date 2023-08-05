TurkishExporter'dan yeni hizmet: Gideceğiniz ülkede hazır ihracat müşterisi

"Evet artık abarttık ve hizmetlerimize bir yenisi daha ekledik şimdi üye şirketlerimize gidecekleri ülkede ihracat görüşmeleri için potansiyel müşteri bilgileri temin ediyoruz" diyen TurkishExporter COO'su Onur Can Cengiz, "Üyelerimiz bir iş görüşmesi, bir fuar katılımı veya ihracat pazar araştırması için bir ülkeye seyahat etmeden bize başvuruyorlar bizde o ülkede görüşebilecekleri şirketlerin iletişim bilgilerini veriyoruz. Örneğin vinç üreten bir şirketiniz var ve siz Hindistan'a gideceksiniz, gitmeden Forie.com’un yeni hizmeti DataBank’ı inceleyerek varsa ilgili firmaları indirip görüşmelere başlayabilirsiniz. Şayet o sektör, o ülke ilgili henüz bir data yüklenmemişse müşteri temsilcinizle temas kurup adresleri isteyebilirsiniz. Ekiplerimiz büyük veri datasından size özel veriler süzüp size özel olarak vinç alıcısı firmalar listesi hazırlasınlar." dedi.

İhracat aslında bir iletişimdir

"İhracatta satış başarısının kökü, potansiyel müşterinizin sizinle iş yapmak istemesini sağlayacak şekilde bilgi toplama ve sağlama yeteneğidir ama bunun bir öncesinde 'Hangi şirket' ve 'Bu şirket nerede' sorularına cevap vermeniz lazımdır" diyen Cengiz, "Sizin ürünlerinizle ilgilenecek ithalatçı şirketi bulmak için uluslararası medyada reklam verebilirsiniz, uluslararası fuara katılabilirsiniz veya o ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. İlgili ülkede doğru medyayı bulup uzun soluklu reklamlar vererek alıcıların size bulması pahalı bir süreçtir. Bunun dışında kalan tüm ihracat pazar araştırması faaliyetlerinde hazır adres bilgilerine erişmek sizin ihracatta başarı şansınızı artıracaktır. Fuara da katılsanız veya iş gezisine de çıksanız önceden iletişim kurabileceğiniz şirket adreslerine ve iletişim bilgileri lazımdır."

İhracatçı üyemizi dinliyor ve onlara özel çözümler üretiyoruz

Her sektörün uzmanı vardır herkes kendi işlerini iyi bilir lakin bizim gibi B2B ihracat platform işletmeciliği yapan şirketlerde bizler onlarca sektörü iyi tanımamız ve kim, kime ne satabilir veya kim, kimden ne alabilir bilmemiz gerekir diyen Cengiz, "Sizin platformunuza bir ithalatçı alım ilanı verdiği zaman belki doğru başlıkta doğru satıcıları hedefleyen bir ilan verememiş olabilir. İşte biz orada devreye girer ve o ilanın doğru satıcı/ihracatçıya ulaşması için yardımcı oluruz. Bu nedenle pek çok sektörü, ürünü ve alıcı davranışlarını biliriz. Bu deneyimlerimizle ihracat adres bankacılığı işine başladık. İhracat müşteri bulma işini biliyoruz ama yüzlerce, binlerce ürün türü var; hepsinde yeterli bilgi sahibi olamayabiliriz. O zaman da üyemizden bilgi talep ediyor ve gerekirse toplantı yapıp o firmanın neye ihtiyacı varsa ona özel çözümler üretiyoruz."