Türkiye, BAE’ye tortilla makinesi ihraç edecek

Birleşik Arap Emirlikleri firması, sofralara sıcak lezzetler götürebilmek amacıyla Türkiye’den 843810 GTIP kodlu, gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması GTİP: 843810 – Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar olan tortilla ekmek makinesi ithal edeceklerini TurkishExporter alım sayfasına bıraktı. BAE merkezli şirket, gastronomi ve konaklama, seyahat ve destinasyon yönetimi, müteahhitlik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmaları bünyesinde barındıran bir grup şirketi niteliğinde. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Birleşik Arap Emirlikleri Rakamları

248,41 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 26. büyük ithalat ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türkiye 5,41 milyar dolarlık ihracat yapıyor. BAE’nin mal aldığı ülkeler listesinde Türkiye 12. sırada yer alıyor.