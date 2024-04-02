Türkiye ile Gürcistan ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Türkiye'nin Gürcistan için iyi komşu ve dost ülke olduğunu dile getiren Janjgava, aynı zamanda da stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki işbirliğine değinen Janigava, “Türkiye ve Gürcistan, Azerbaycan ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK), Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi bölgesel ve küresel enerji ile ulaşım projelerinde etkili iş birliği sergiliyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı konumunda bulunduğuna dikkati çeken Janjgava, “Geçen sene iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 6 artarak yeni rekora, 3 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam Gürcistan’ın tüm yıllık dış ticaret hacmi 22 milyar doların yüzde 13,5'ini oluşturuyor" dedi. Janjgava, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili'nin mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı temaslar sonucunda dış ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılması hedefine vurgu yaptı.

THY Tiflis seferini haftada 32’ye çıkartacak

Janjgava, 2022'ye kıyasla, 2023'te Gürcistan'a gelen ziyaretçi sayısının yüzde 50 attığını ve Türkiye'den 1 milyon 400 bin kişinin Gürcistan'ı ziyaret ettiğini, Türkiye'den Gürcistan'a giden ziyaretçi sayısının ise bu rakamın yüzde 20'sini oluşturduğunu anlattı.

İki ülke arasında 2023'teki uçak sefer sayısında da artış yaşandığını vurgulayan Janjgava, "Ankara, İstanbul ve Antalya’dan Gürcistan’ın Tiflis, Kutaisi ve Batum şehirlerine Türk Hava Yolları, Pegasus ve Anadolu Jet tarafından haftalık 72 sefer yapıldı. Bu sene, Türk Hava Yolları sadece Tiflis'e haftalık uçak sefer sayısını 32'ye çıkartacak." şeklinde konuştu. Janjgava, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de rekor kırıldığına dikkati çekerek, "Geçen sene içerisinde Sarp kara gümrüğünden 6,3 milyon yolcu geçiş yaptı.

Küresel ekonomik dinamikler ışığında, sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi elbette ki hayati öneme sahip. Gürcistan hükümeti şeffaf, öngörülebilir, elverişli ve istikrarlı yatırım ortamı oluşturmaya özel gayret gösteriyor. Bu bağlamda, Gürcistan'daki Türk yatırımları 200 milyon dolara ulaşmış olup ülkemizde faaliyet gösteren Türk şirket sayısı 2 bin 500 olmuştur" ifadesini kullandı