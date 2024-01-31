Türkiye ile İngiltere arasındaki ticareti Brexit durduramadı

Referandumun ardından Birleşik Krallık 31 Ocak 2020’de elveda dediği AB’den 11 aylık geçiş süreci sonunda 1 Ocak 2021’de resmen ayrıldı.

İki ülke arasındaki müzakereler sonucu Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 29 Aralık 2020’de imzalandı ve anlaşma, 20 Nisan 2021’de yürürlüğe girdi. Türkiye’nin süreci takip etmesi ve Birleşik Krallık ile sürekli temas halinde olması, iki ülke arasındaki ticaretin gerilemesinin önüne geçti.

Kovid ile ticaret geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Brexit’in fiilen gerçekleştiği ancak geçiş süreci olarak nitelendirilen 2020’de Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 16 milyar 289 milyon 882 bin dolarlık ticaret hacmi kayıtlara geçti. Bu tutar 2021’de 18 milyar 675 milyon 840 bin dolara çıktı. Kovid-19 tedbirleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer jeopolitik risklerin de dünya ticaretine yansıdığı sonraki yıllarda bir miktar ivme kaybeden toplam ticaret hacmi, 2022’de 17 milyar 979 milyon 255 bin dolar, 2023’te ise 17 milyar 670 milyon 420 bin dolar oldu.

2023 yılı ithalatı 5,9 milyar dolar

İki ülke arasındaki ticarette Türkiye ihracat fazlası veriyor. Türkiye’den Birleşik Krallık’a 2020’de 10 milyar 887 milyon 811 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutar 2021’de 13 milyar 298 milyon 674 bin dolar, 2022’de 12 milyar 534 milyon 289 bin dolar, 2023’te 11 milyar 712 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Birleşik Krallık’tan yapılan ithalat ortalama 5,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020’de 5 milyar 402 milyon 72 bin dolar olan ithalatın, 2021’de 5 milyar 377 milyon 167 bin dolar, 2022’de 5 milyar 444 milyon 966 bin dolar ve 2023’te 5 milyar 959 milyon 320 bin dolar olduğu görüldü.

En fazla otomotiv ihracatı yapıldı

Türkiye’den geçen yıl yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında en fazla ihracatı 3 milyar 295 milyon 479 bin dolarla “otomotiv endüstrisi”nin yaptığı belirlendi. Bu sektörü 1 milyar 658 milyon 661 bin dolarla “elektrik ve elektronik”, 1 milyar 537 milyon 722 bin dolarla “hazır giyim ve konfeksiyon” takip etti. Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektörler ise yüzde 84,2 ile mücevher, yüzde 46,3 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 44,2 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şekilde sıralandı.

AB'ye dönmek isteyenlerin oranı artıyor

Brexit üzerinden geçen sürede İngiltere'de en büyük etki ekonomik alanda görülürken, yapılan anketlere göre AB'ye geri dönme yanlılarının oranı artıyor. İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov'un Ocak 2023'te yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 54'ü Brexit'in yanlış karar olduğunu ifade ederken, kararın doğru olduğunu düşünenler yüzde 35'te kaldı. Katılımcıların yüzde 58'i ise AB'ye yeniden katılmayı savunuyor. Deltapoll araştırma şirketinin 19-22 Ocak 2024'te yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 47'si AB'ye dönüşü desteklerken, yüzde 37'si desteklemediğini belirtti. Araştırma şirketi Savanta'nın Eylül 2023'te yaptığı ankette ise 18-25 yaş nüfusun yüzde 66'sı AB'ye dönüşten yana.