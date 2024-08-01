Türkiye ile İngiltere ticari bağlarını güçlendirecek
Yeni İngiliz hükümeti Türkiye ile ticaretini güçlendirmek ve ilişkileri daha da ileriye taşımak için kolları sıvadı. Mart 2024’te resmi olarak ilk adımları atılan ancak İngiltere’deki seçim süreci nedeniyle ara verilen yeni serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri kısa süre içinde tekrar başlayacak.
Nagihan KALSIN
Türkiye, 2023 yılında 26 milyar Sterlin’e ulaşan ticaret hacmiyle Birleşik Krallık’ın en büyük 16’ncı ekonomik ortağı haline geldi. Gelişmiş ülkeler bakımından 4’üncü büyük ihracat pazarımız konumunda bulunan Birleşik Krallık’a taşıt, giyim, elektrikli makineler gibi ürünler tedarik ediyoruz.
Halihazırda, sadece söz konusu ürünleri kapsayan mevcut bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) varken, iki ülke artık hizmetler, teknoloji ve dijital gibi sektörleri de içine alan modernize edilmiş bir anlaşmaya imza atmak istiyor.
İlk görüşme yıl sonunda
Göreve gelen yeni İngiliz hükümeti Türkiye ile ticaretini güçlendirmek ve ilişkileri daha da ileriye taşımak için kolları sıvadı. Mart 2024’te resmi olarak ilk adımları atılan ancak Birleşik Krallık’taki genel seçim süreci nedeniyle ara verilen yeni STA müzakereleri kısa süre içinde tekrar başlayacak. Görüşmelerin ilk oturumunun bu yılın sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
İngiltere yeni İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Türkiye’nin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi, Hindistan ve diğer ortaklarla ticari görüşmeleri sürdürme niyetini açıkladı. Reynolds, “Ekiplerimiz mümkün olan en kısa sürede müzakerelere odaklanarak ülke genelinde istihdamı destekleyebilmek ve ihtiyaç duyduğumuz ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yeni fırsatlar yaratmaya odaklanacak” dedi.
Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ise “Birleşik Krallık Hükümeti’nin Türkiye ile yeni bir STA yapma isteğini hızlı bir şekilde teyit etmesi, anlaşmanın ekonomik büyümeyi teşvik etmedeki önemini ve Birleşik Krallık Hükümeti’nin ticaret ve yatırım ilişkimizi geliştirmeyi sürdürmeye verdiği önemi göstermektedir” açıklaması yaptı.
İş fırsatlarının önünü açacak
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Türkiye Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo da müzakerelerin yeniden başlamasını ‘harika bir haber’ olarak nitelendirdi. Yeni STA’nın önemli iş fırsatlarının önünü açabileceğine işaret eden Poleo, “Birleşik Krallık ve Türkiye yalnızca bu yıl havacılık, inşaat, enerji ve daha birçok sektörde tarihi ticaret ve yatırım anlaşmalarına imza attı” diye konuştu.
Konuyu değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yeni bir STA’nın iş rekabetini arttırabileceğine, çeşitli sektörlerde iş fırsatları sunabileceğine ve iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendireceğini düşünüyorum. Önümüzdeki müzakerelerde hem hizmet sektörü hem de yatırımlarda gelişme alanı var ancak otomotiv ve beyaz eşya sektörünün gelecekte de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin omurgasını oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Körfez ülkeleriyle serbest ticaret müzakeresi başladı
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) birinci tur müzakereleri gerçekleştirildi. Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı. Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelecek. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye ile KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacak.