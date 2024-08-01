Türkiye ile İngiltere ticari bağlarını güçlendirecek

Nagihan KALSIN

Türkiye, 2023 yılında 26 milyar Sterlin’e ulaşan ticaret hacmiyle Birleşik Krallık’ın en büyük 16’ncı eko­nomik ortağı haline geldi. Geliş­miş ülkeler bakımından 4’üncü büyük ihracat pazarımız konu­munda bulunan Birleşik Kral­lık’a taşıt, giyim, elektrikli ma­kineler gibi ürünler tedarik edi­yoruz.

Halihazırda, sadece söz konusu ürünleri kapsayan mev­cut bir Serbest Ticaret Anlaş­ması (STA) varken, iki ülke artık hizmetler, teknoloji ve dijital gi­bi sektörleri de içine alan moder­nize edilmiş bir anlaşmaya imza atmak istiyor.

İlk görüşme yıl sonunda

Göreve gelen yeni İngiliz hü­kümeti Türkiye ile ticaretini güçlendirmek ve ilişkileri daha da ileriye taşımak için kolları sı­vadı. Mart 2024’te resmi olarak ilk adımları atılan ancak Birle­şik Krallık’taki genel seçim sü­reci nedeniyle ara verilen ye­ni STA müzakereleri kısa süre içinde tekrar başlayacak. Gö­rüşmelerin ilk oturumunun bu yılın sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiltere yeni İş ve Ticaret Ba­kanı Jonathan Reynolds, Türki­ye’nin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi, Hindistan ve diğer or­taklarla ticari görüşmeleri sür­dürme niyetini açıkladı. Rey­nolds, “Ekiplerimiz mümkün olan en kısa sürede müzakere­lere odaklanarak ülke genelinde istihdamı destekleyebilmek ve ihtiyaç duyduğumuz ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yeni fırsatlar yaratmaya odakla­nacak” dedi.

Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ise “Bir­leşik Krallık Hükümeti’nin Tür­kiye ile yeni bir STA yapma is­teğini hızlı bir şekilde teyit et­mesi, anlaşmanın ekonomik büyümeyi teşvik etmedeki öne­mini ve Birleşik Krallık Hükü­meti’nin ticaret ve yatırım iliş­kimizi geliştirmeyi sürdürmeye verdiği önemi göstermektedir” açıklaması yaptı.

İş fırsatlarının önünü açacak

Birleşik Krallık İstanbul Baş­konsolosu ve Türkiye Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo da mü­zakerelerin yeniden başlaması­nı ‘harika bir haber’ olarak nite­lendirdi. Yeni STA’nın önemli iş fırsatlarının önünü açabilece­ğine işaret eden Poleo, “Birleşik Krallık ve Türkiye yalnızca bu yıl havacılık, inşaat, enerji ve daha birçok sektörde tarihi ticaret ve yatırım anlaşmalarına imza attı” diye konuştu.

Konuyu değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğ­lu, “Yeni bir STA’nın iş rekabeti­ni arttırabileceğine, çeşitli sek­törlerde iş fırsatları sunabilece­ğine ve iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendireceğini düşü­nüyorum. Önümüzdeki müzake­relerde hem hizmet sektörü hem de yatırımlarda gelişme alanı var ancak otomotiv ve beyaz eşya sektörünün gelecekte de Türki­ye ile Birleşik Krallık arasında­ki ticaretin omurgasını oluştur­maya devam edeceğine inanıyo­rum” şeklinde konuştu.

Körfez ülkeleriyle serbest ticaret müzakeresi başladı

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) birinci tur müzakereleri gerçekleştirildi. Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı. Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelecek. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye ile KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacak.