Türkiye-İngiltere ticareti 30 milyar doları aştı

Hayati ARIGAN

Türkiye ile Birleşik Krallık ara­sındaki ekonomik ilişkiler, Brexit sonrasında hız kazandı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Os­man Koray Ertaş, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) Londra’da düzen­lediği 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri kapsamında Türk gazetecile­ri kabulünde DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Ertaş, “Mal ticaretinde 24 milyar dolarlık ticaret hacmine eriştik. Hizmet ticareti 10 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla 30 mil­yardan fazla bir büyüklük söz konusu ve her geçen sene artıyor” dedi. Ertaş, küresel pazarlarda yaşanan tüm belir­sizliklere ve risklere karşın ikili ticare­tin 2026 yılında da güçlü bir seyir izle­diğini açıkladı.

Hizmet ticareti verile­rinin daha geç geldiğini işaret eden Ertaş, mal ticaretinde ise yılsonunda 25 milyar dolar seviyesinin görü­lebileceğini dile getir­di. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki eko­nomik ilişkilerin önü­müzdeki dönemde ti­caret, yatırım ve finansman ol­mak üzere üç ana eksende büyütülme­si hedefle­niyor. İki ülke ara­sındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesine yönelik görüşmeler de bu sürecin önemli baş­lıklarından birini oluşturuyor.

İngiltere Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarı

Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin ihra­catında önemli bir konumda bulundu­ğunu belirten Ertaş, “Bizim için bura­nın önemli yanı, geçen yıl rakamlarıyla en büyük ikinci ihracat pazarımız ol­ması. Geçen sene 9,5 milyar dolar faz­la verdik. Çok önemli bir rakam. Son 20 yıla bakıldığında mal ticaretinde Birle­şik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 2 katına ulaştı. Sadece son 5 yılda %25’lik bir artış görüyoruz.

Anılan pazardaki ağırlığımız da yıllar iti­barıyla bir artış eğilimi gösteriyor” diye konuştu. Türkiye’nin İngilte­re pazarındaki ihracatını daha da ar­tırmak için Ticaret Bakanlığı ön­cülüğünde çok sayıda destek mekanizmasının kul­lanıldığını anlatan Er­taş, Turquality/Marka, yurt dışı birim destek­leri, fuar ve heyet katı­lım destekleri ile UR-GE projelerinin başlı­ca araçlar olduğunu söyledi.

Mal ticaretindeki Türkiye lehine dengenin yanı sıra hizmet ticaretin­de daha dengeli bir tablo bulunduğu­na dikkat çeken Ertaş, “Yatırımlarda da İngiltere çok önemli bizim için. Türki­ye’deki yatırım stokunda üçüncü büyük yatırımcı. Onu da artırmaya çalışıyo­ruz. Ekonomik ilişkinin üçüncü önemli ayağı ise finansman” dedi.

Londra’dan Türkiye’ye 4,5 milyar euroluk proje finansmanı

Ertaş, Londra’nın küresel finans merkezi konumunun Türkiye açısın­dan önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade ederek, özellikle büyük altyapı projelerinde İngiliz finansman kuru­luşlarının devreye girdiğini söyledi. Türkiye’deki demiryolu projelerinin bir bölümünün İngiltere’nin ihracat kredi kuruluşu UKEF aracılığıyla fi­nanse edildiğini anlatan Ertaş, “Son üç yılda bu UKEF dediğimiz meka­nizmadan aldığımız proje bazındaki toplam 4,5 milyar euro” dedi. Bu fi­nansman içinde üç demiryolu projesi ile iki büyük güneş enerjisi projesinin bulunduğunu aktaran Ertaş, söz ko­nusu mekanizmaların sayısını artır­maya çalıştıklarını bildirdi.

Hedef üçüncü ülkelerde ortak proje

Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini yalnızca Türkiye’ye sermaye ve finansman çekmekle sınırlamak istemediklerini kaydeden Ertaş, Türk ve İngiliz şirketlerinin üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Sırbistan’daki otoyol projelerini örnek gösteren Ertaş UKEF garantili finansman kullanılan projelerde Türk şirketlerinin üstlenici olarak rol alabileceğini belirtti.