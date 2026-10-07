Türkiye-İngiltere ticareti 30 milyar doları aştı
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 30 milyar doları aşarken, Türkiye 2025’te İngiltere’ye karşı 9,5 milyar dolarlık ticaret fazlası verdi. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, 2026’da mal ticaretinde 25 milyar dolarlık hacme ulaşılabileceğini söyledi.
Hayati ARIGAN
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiler, Brexit sonrasında hız kazandı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) Londra’da düzenlediği 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri kapsamında Türk gazetecileri kabulünde DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.
Ertaş, “Mal ticaretinde 24 milyar dolarlık ticaret hacmine eriştik. Hizmet ticareti 10 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla 30 milyardan fazla bir büyüklük söz konusu ve her geçen sene artıyor” dedi. Ertaş, küresel pazarlarda yaşanan tüm belirsizliklere ve risklere karşın ikili ticaretin 2026 yılında da güçlü bir seyir izlediğini açıkladı.
Hizmet ticareti verilerinin daha geç geldiğini işaret eden Ertaş, mal ticaretinde ise yılsonunda 25 milyar dolar seviyesinin görülebileceğini dile getirdi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve finansman olmak üzere üç ana eksende büyütülmesi hedefleniyor. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesine yönelik görüşmeler de bu sürecin önemli başlıklarından birini oluşturuyor.
İngiltere Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarı
Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin ihracatında önemli bir konumda bulunduğunu belirten Ertaş, “Bizim için buranın önemli yanı, geçen yıl rakamlarıyla en büyük ikinci ihracat pazarımız olması. Geçen sene 9,5 milyar dolar fazla verdik. Çok önemli bir rakam. Son 20 yıla bakıldığında mal ticaretinde Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 2 katına ulaştı. Sadece son 5 yılda %25’lik bir artış görüyoruz.
Anılan pazardaki ağırlığımız da yıllar itibarıyla bir artış eğilimi gösteriyor” diye konuştu. Türkiye’nin İngiltere pazarındaki ihracatını daha da artırmak için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çok sayıda destek mekanizmasının kullanıldığını anlatan Ertaş, Turquality/Marka, yurt dışı birim destekleri, fuar ve heyet katılım destekleri ile UR-GE projelerinin başlıca araçlar olduğunu söyledi.
Mal ticaretindeki Türkiye lehine dengenin yanı sıra hizmet ticaretinde daha dengeli bir tablo bulunduğuna dikkat çeken Ertaş, “Yatırımlarda da İngiltere çok önemli bizim için. Türkiye’deki yatırım stokunda üçüncü büyük yatırımcı. Onu da artırmaya çalışıyoruz. Ekonomik ilişkinin üçüncü önemli ayağı ise finansman” dedi.
Londra’dan Türkiye’ye 4,5 milyar euroluk proje finansmanı
Ertaş, Londra’nın küresel finans merkezi konumunun Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade ederek, özellikle büyük altyapı projelerinde İngiliz finansman kuruluşlarının devreye girdiğini söyledi. Türkiye’deki demiryolu projelerinin bir bölümünün İngiltere’nin ihracat kredi kuruluşu UKEF aracılığıyla finanse edildiğini anlatan Ertaş, “Son üç yılda bu UKEF dediğimiz mekanizmadan aldığımız proje bazındaki toplam 4,5 milyar euro” dedi. Bu finansman içinde üç demiryolu projesi ile iki büyük güneş enerjisi projesinin bulunduğunu aktaran Ertaş, söz konusu mekanizmaların sayısını artırmaya çalıştıklarını bildirdi.
Hedef üçüncü ülkelerde ortak proje
Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini yalnızca Türkiye’ye sermaye ve finansman çekmekle sınırlamak istemediklerini kaydeden Ertaş, Türk ve İngiliz şirketlerinin üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Sırbistan’daki otoyol projelerini örnek gösteren Ertaş UKEF garantili finansman kullanılan projelerde Türk şirketlerinin üstlenici olarak rol alabileceğini belirtti.