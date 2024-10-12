Türkiye-Mısır normalleşme adımları ihracat getirisi olarak geri dönüyor

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları ülkeye ihracatta meyvelerini veriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in paylaştığı ihracat verilerine göre, Mısır'a ihracat yapan sektörler arasında 48,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, yaklaşık 45 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 26 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 19,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik öne çıkıyor.

Mısır'a, makine ve aksamları 18,1 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 13,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 11,8 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 11,7 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 11,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Tekstil sektörü ihracatında 17,8 milyon dolar artış

2024 ocak-eylül döneminde, tekstil ve hammaddeleri sektörünün Mısır'a ihracatı 17,8 milyon dolar arttı.

Mısır'a otomotiv endüstrisi 7,7 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3,8 milyon dolar, mücevher sektörü 1,4 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 242 bin dolar ihracat artışı gerçekleştirdi. Ülkeye, su ürünleri ve hayvansal mamuller 4,8 milyon dolar, mücevher sektörü 1,7 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 762 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İl bazında lider İstanbul

İl bazında bakıldığında Mısır'a İstanbul'dan 113,8 milyon dolarlık, Bursa'dan 20,9 milyon dolarlık, İzmir'den 18,6 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 14,3 milyon dolarlık, Hatay'dan 13,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.