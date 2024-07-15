Türkiye-Romanya 2024 ihracat değeri 4 milyar dolara yaklaştı

Türkiye ile Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalanmıştı.

İhracat artış sıralamasında Romanya'yı Irak ve Hollanda izliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerie göre, Türkiye'nin yılın ocak-haziran döneminde ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya oldu. İhracat artışında Romanya'yı, 739,2 milyon dolarla Irak, 714,1 milyon dolarla Hollanda, 453,4 milyon dolarla ABD, 374,9 milyon dolarla İtalya takip etti. Yılın ilk yarısında Irak'a 5 milyar 35,7 milyon dolarlık, Hollanda'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık, ABD'ye 6,5 milyar dolarlık, İtalya'ya 5,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, İspanya, Fransa, Hollanda ve Romanya olarak sıralandı. Ocak-haziran döneminde Almanya'ya 8,9 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 5,9 milyar dolarlık, İspanya'ya 4,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 1,1 milyar dolarla Romanya'ya en fazla ihracat yapan sektör oldu. Bu ülkeye, çelik sektörü 771,6 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 514,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 210,8 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü 162,2 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında, Romanya'ya en fazla ihracatı 2,1 milyar dolarla İstanbullu şirketler yaptı. İstanbul'u, 401,3 milyon dolarla Bursa, 375,8 milyon dolarla Kocaeli, 190,1 milyon dolarla Hatay, 106,6 milyon dolarla İzmir takip etti.