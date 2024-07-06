Türkiye'de 36 ilin ihracatı ilk 6 aylık dönemde arttı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 36 ilde ise ihracat arttı. Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini de açıkladı. Buna göre, İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli, 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti.

İstanbul’un ihracatında Almanya ilk sırada

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 568 milyon 205 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 439 milyon 718 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 400 milyon 23 bin dolarla kazanlar, makineler izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 715 milyon 553 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti. İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İstanbul'un ihracatında, 375 milyon 76 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 227 milyon 269 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 191 milyon 487 bin dolarla ABD izledi. Kocaeli, en fazla ihracatı 244 milyon 802 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 141 milyon 122 bin dolarla Almanya ve 134 milyon 631 bin dolarla Slovenya takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 224 milyon 926 bin dolarla ABD oldu.

Yılın ilk yarısında Trakya'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyar 49 milyon 936 bin 590 dolarlık dış satım yapan Trakya, bu yılın aynı döneminde ihracatını 42 milyon 831 bin 390 dolar artırdı. Bu yıl 2023 yılının aynı dönemine göre ihracat Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düştü. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ocak-haziran döneminde 1 milyar 92 milyon 767 bin 980 dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatının lideri, 954 milyon 730 bin 510 dolarla Tekirdağ oldu. Kırklareli'nden 94 milyon 210 bin dolarlık, Edirne'den de 43 milyon 827 bin 470 dolarlık ihracat yapıldı.

Bursa'nın ihracata katkısı 8 milyar dolar oldu

TİM verilerine göre, Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa, yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 8 milyar 124 milyon 75 bin dolarlık katkı sağladı. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı 3 milyar 653 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Otomotiv endüstrisinin Bursa'nın toplam ihracatındaki payı yüzde 44,96 oldu. Kentin dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk 6 ayda 771 milyon 246 bin dolarlık dış satım yaptı.

Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu

Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) açıklamasına göre, hububatçıların yılın ilk yarısındaki ihracatı miktar bazında yüzde 25 artarak toplamda 6,2 milyon tona ulaştı. Sektörün ihracatı söz konusu dönemde yüzde 6,9 artışla 5,9 milyar dolara yükseldi. İlk 6 ayda en fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelir yüzde 10,7 artarak 1 milyar 68 milyon dolara ulaştı. İkinci sıradaki ABD'ye 316,1 milyon dolar, üçüncü sıradaki Suriye'ye 251,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu dönemde ürün gruplarından bisküvipasta ihracatı 811 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 696 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 675 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin uyguladığı buğday ithalatı yasağına değinen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ''Ülkemizde buğday alım fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi önde tutan oranlarda güncellenmesi ve buğdaya ithalat yasağı getirilmesi de tarımsal bir emtia olarak buğdayın küresel fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Türkiye dengeli bir ticaret politikası yürütüyor” dedi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat 6 milyar doları aştı

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan beşinci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörünün ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 düşüşle 6,18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Demir ve Demir Dışı Metaller sekörünün haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalışla 937,4 milyon dolar, ocak-haziran dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre yüzde 6,6 düşüşle 6,18 milyar dolar oldu. Buna göre, demir ve demir dışı metaller sektörü genel ihracattan yüzde 5 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. sektör oldu.

Firmaların sürdürülebilirliği sağlamak ve fabrikaları kapatmamak için karsız veya zararına iş yaptığını belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türk lirası bazlı enflasyonun, döviz kurunun stabil olmasının ve yüksek faizlerin kârlılık oranlarında ciddi düşüşlere sebebiyet verdiğini bu sebepten dolayı ihracatçının çok zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Ekonomi yönetiminden, üretici ihracatçı için acil destek ve teşvikler beklediklerinin altını çizen Tecdelioğlu, “Mevcut pazarlardan iş geliyor fakat yapılan satışlar tamamen kârsız. Kârsız iş yapmak çok fazla sürdürülebilir değil. İhracatçı bu durumu 6 ay, 1 yıl taşıyamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda sektörü ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandı

2019-2023 yılları arasında ABD’nin toplam gıda ithalatı yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıkarken, aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatı yüzde 100’ün üzerinde artış göstererek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldi. Türk gıda ihracatçıları, bu başarıyı daha da ileri taşmak amacıyla ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdüren sektör temsilcileri, 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı’nda 37 firmayla yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) , fuarın milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Türk gıda ihracatçıları olarak başarımızı daha da ileri taşıyarak ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk. Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk pavilyonunda kurulan trend alanında, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesi kapsamında işbirliği yapılan ünlü şefler Tom Macrina, Reimund Pitz ve Greg Matchett, Türk lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu” açıklamasını yaptı.

Meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 20 arttı

Meyve ve sebze mamulleri sektörünün ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1 milyar 73 milyon 128 bin dolardan 1 milyar 292 milyon 637 bin dolara yükseldi. İhracatta ilk sırada 208 milyon 766 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeyi 176 milyon 380 bin dolarla Almanya, 89 milyon 112 bin dolarla Birleşik Krallık, 79 milyon 521 bin dolarla Hollanda ve 72 milyon 92 bin dolarla Irak izledi. Türkiye’nin meyve ve sebze mamulleri ürünlerinin kalite bakımından diğer ülkelerden daha kuvvetli olduğunu dile getiren TİM Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, İklim krizi nedeniyle dünyada hasat dönemlerinin değiştiğini ve küresel anlamda hasat miktarlarında düşüş yaşandığını söyledi. Bu dönemde ürün planlamasını doğru yapılması gerektiğinin altını çizen Tokgöz, “Bu anlamda ülkemiz doğru politikalarla avantajlı döneme girebilir" dedi. Türkiye'nin hem hammadde hem de fabrika teknolojileri nedeniyle önemli bir üretim merkezi haline geldiğini aktaran Mutlu, "Meyve ve sebze bakımından tercih edilen ülke durumundayız'' diye konuştu.