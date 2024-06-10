Türkiye'de 58 ilin ihracatı ocak-mayıs döneminde arttı

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul, mayıs ayında 5 milyar 642 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 851 milyon dolar ve yüzde 15,7 artışla Kocaeli, 2 milyar 214 milyon dolar ve yüzde 15,5 artışla İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 1 milyar 45 milyon 848 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 537 milyon 990 bin dolarla kazanlar, makineler, 536 milyon 241 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'nin ihracatında ise motorlu kara taşıtları 865 milyon 452 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 436 milyon 712 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 196 milyon 342 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 624 milyon 281 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 209 milyon 419 bin dolarla kazanlar, makineler, 183 milyon 653 bin dolarla motorlu kara taşıtları izledi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 473 milyon 820 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 401 milyon 846 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 338 milyon 290 bin dolarla Almanya izledi. Kocaeli de en fazla ihracatı 220 milyon 769 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 213 milyon 391 bin dolarla Almanya ve 181 milyon 24 bin dolarla İtalya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon 892 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 169 milyon 204 bin dolarla Hollanda ve 157 milyon 738 bin dolarla İspanya izledi. Buna göre, ocak-mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 58 il de ihracatını artırdı.