Türkiye’de yetişen buğday tohumları, Hindistan’a yolcu!

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Hindistan’dan gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Hindistan’da yönetim stratejisi ve pazar araştırması konusunda faaliyet gösteren bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den buğday tohumları ithal edeceğini belirtti.

Hindistanlı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

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