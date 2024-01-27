Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne yemek takımı ihraç edilecek!

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor.

BAE’nin Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, ülkeden Türkiye’deki ihracatçılara bir ithalat talebi daha geldi. Bu kapsamda müşterilerine geniş bir yelpazede entegre seramik çözümleri sunan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. BAE firması yayınladığı taleple Türk üreticilerden yemek takımı satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mutfak eşyaları üreticileri için ithalatçı listeleri

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