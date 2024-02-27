Türkiye’den ‘Jalapeno Biber Tohumu’ talep eden Mısırlı firma, İstanbul’a gelecek!

Mısır’da çok çeşitli meyve ve sebzeleri korunmuş formatta yetiştirip işleyerek dünya çapındaki pazarlara ihraç eden firma, kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden Jalapeno Biber Tohumu satın alacağını belirtti.

Yakın zamanda İstanbul’u ziyarete gelecek olan Mısırlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır pazarına ulaşmanın hızlı ve kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Mısır pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Mısır’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Mısır’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.