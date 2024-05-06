Türkiye’nin süt ve süt ürünleri BAE pazarına açılıyor: İhracat kapıda!

Türkiye, süt üretiminde 8. sırada yer alırken, Avrupa'da 3. sırada bulunuyor. 2022'de 89 bin ton yağsız süt tozu üreten Türkiye, süt ve süt ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Ancak, 2023'te süt ve süt ürünleri ihracatı son 9 yılın en büyük kaybını yaşadı. Uluslararası üretim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte Türkiye, süttozu, tereyağı ve peynir altı suyu ürünlerinde fiyat avantajını kaybetti ve süttozu ile tereyağı ihracatında yüzde 90'a varan düşüş yaşandı.

Bugün ise BAE’den süt ürünleri üreticilerine yeni bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan BAE firması, yayınladığı ilanla Türk üreticilerden süt satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla süt ürünleri ithalatçıları karşınızda!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki süt ürünleri ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde süt ve süt ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.