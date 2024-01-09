Türkiye’yi ziyarete gelecek olan BAE firması, ambulans satın alacak!

BAE'de sağlık hizmeti, tıbbi acil servis hizmetleri ve iş sağlığı çözümleri konusunda devleşen bir firma, Türkiye’deki ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den ambulans satın alacaklarını yazarak Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını ve bu nedenle ziyaretten önce kataloglarla birlikte teklif almak istediklerini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

BAE pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.