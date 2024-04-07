Türkiye’yi ziyarete gelecek olan BAE firması, iç giyim üreticilerini arıyor!

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatı sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar ise global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Buna göre üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir ithalat ilanını yayınladı. Bu kapsamda konaklama sektöründe BAE’de faaliyet gösteren ithalatçı firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden iç çamaşırı satın alacağını belirtti.

Yakın zamanda Türkiye’ye ziyarete gelecek olan BAE firması ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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