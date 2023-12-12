Türkmenistan, antrasit kömür satın alacak

Türkiye’nin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yine Türk müteahhitleri bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlendi ve Türkmenistan'ın simgesel eserlerinin hayata geçirilmesine katkı sundu. Türkmenistan ile ikili ticaretin önemli bir ivme yakaladığı bu günlerde Türkmenistan’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda 12 yılı aşkın bir süredir enerji sektörünün büyümesine destek vererek, bölge genelinde yetkin çözümler ve uzmanlıklar sunan Türkmen bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’da bir ithalat talebi yayınladı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den antrasit kömür ithal edeceğini belirtti.

Türkmenistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Dünya taşkömürü rezervleri

BP 2021 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporunda 2020 yılı sonu itibariyle dünya üzerinde toplam antrasit-bitümlü kömürler ve linyit rezervlerinin 1.074,108 Milyar ton olduğu ve bu rezerv toplamının 753,639 milyar tonunun antrasit-bitümlü kömür (taşkömürü), 320,469 milyar tonunun ise alt-bitümlü kömürler ve linyit rezervleri olduğu biliniyor.

Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya kömür rezervlerinin yüzde 65.60 payı 4 ülkede bulunuyor. En fazla rezerve ise yüzde 23,2 payla ABD sahiptir. Bunu yüzde 15,1 payla Rusya, yüzde 14,0 ile Avustralya, yüzde 13,3 ile Çin izliyor.

Dünya kömür rezervlerinin yüzde 42,8’i Asya-Pasifik’te, yüzde 23,9’u Kuzey Amerika’da yüzde 17,8’i Bağımsız Devletler Topluluğu’nda, yüzde 12,8’i Avrupa’da, yüzde 1,5’i Ortadoğu ve Afrika’da, yüzde 1,3 ‘ü Orta ve Güney Amerika’da bulunuyor.