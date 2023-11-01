Türkmenistan, mineral yün ithal edecek

Orta Asya'nın tam merkezinde yer alan Türkmenistan, hızla artan bir ekonomik ivmeye sahiptir. Bu büyümeye önemli katkıda bulunan sektörlerden biri, inşaat ve yapı malzemeleri sektörüdür. Türkiye ile birçok ortak değere sahip olan kardeş ülke Türkmenistan, Türkiye'nin en büyük ithalat partnerlerinden biridir.

İnşaat ve mühendislik sektöründe faaliyet gösteren bir Türkmen firması, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdığı detaylı talepte, mineral yün veya alternatif ürünler satın konusunda büyük bir talepleri olduğunu ifade etti.

Bugün yayınlanan alım ilanına teklif vermek isterseniz, bu sektörde faaliyet gösterdiğinizi anlatır bir belge ile demo üyelik talep edebilirsiniz.

