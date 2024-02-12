Türkmenistan, Türkiye’den antrasit kömür ithal edecek!

Türkiye’nin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine kadar ulaşırken, Türk müteahhitleri de bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlendi. Bu gelişmelerle Türkmenistan ile ikili ticaretin önemli bir ivme yakalandığı bu günlerde Türkmenistan’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda petrol ve gaz ekipmanları tedariki, depo ve nakliye kiralama, kumlama, boyama ve kaplama, bakım ve imalat hizmetleri veren Türkmen firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den antrasit kömür satın alacağını belirtti.

Türkmenistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.