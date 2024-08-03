UİB'in 2024 Temmuz ihracat değeri: 3,2 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'nin verilerine göre, dış satımını temmuzda geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 15 artırarak 2 milyar 726 milyon 989 bin dolara çıkaran Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), yılın 7 ayındaki ihracatı 18 milyar 21 milyon 29 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay yüzde 19 artışla 108 milyon 418 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın 7 ayındaki ihracatı ise 757 milyon 214 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ihracatı 79 milyon 795 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), ocak-temmuz dış satımı 540 milyon 752 bin dolara yükseldi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) temmuz ihracatı 22 milyon 41 bin dolar, 7 aylık dış satımı 158 milyon 638 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) temmuz ihracatı 22 milyon 124 bin dolar, ocak-temmuz dış satımı 105 milyon 145 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Temmuz ayı ile gerek Bursa ve gerekse ülke geneli ihracatımızda önemli bir artış yaşandı. Elbette bu memnuniyet verici bir durum ve devam edeceğine inanıyoruz. Firmalarımızın küreselde rekabetçiliği arttıkça ihracat cephesinde yeni başarılar devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.